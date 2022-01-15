Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı - Haberler
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Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı

Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir evin hayvan damında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir evin hayvan damında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.C.'ye ait evin yanındaki hayvan damında bulunan odun ve samanlık yığını henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürülürken, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı

Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı

Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı

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