Hayvan çiftliklerindeki gübreler tarım arazilerinde kullanılacak Kırklareli Valisi Osman Bilgin, büyük hayvan çiftliklerindeki gübrelerin tarım arazilerinde kullanılacağını, bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçileceğini belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, büyük hayvan çiftliklerindeki gübrelerin tarım arazilerinde kullanılacağını, bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçileceğini belirtti.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren hayvan çiftliklerini ziyaret ederek, gübrelerin taşınması için alınan vidanjörleri inceledi.

İncelemelerinin ardından Bilgin, gazetecilere, Kırklareli'nin artık dere ve çevre kirliliği ile anılan bir il olmayacağını söyledi.

Kentte son dönemde derelerin kirletilmesi ile ilgili haberlerin çıktığını ifade eden Bilgin, kirlilik konusunda çok yönlü konuların olduğunu belirtti.

Çevre konusunda çok hassas olduklarını bildiren Bilgin, hayvan çiftliklerindeki gübrelerin çiftçilerin tarlalarına ücretsiz taşınacağını dile getirdi.

Bu çalışmanın önemli olduğuna değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Eğer biz yaşadığımız coğrafyayı yok sayarsak coğrafya da bizi yok sayar. Şunu gördük, çiftlik sahiplerimizin gübresel atıklarını atabilecekleri noktalarla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. İlimizde yeterli olmayan sayıda biyogaz tesisi var. Onlar da belli kilometrekare alan içerisinde dışkıları alabiliyorlar. Bu sorunun çözümü için, hem vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların çözümü hem çevre konusunda duyarlılığımızı en üst seviyeye çıkartmak amacıyla çiftlik sahiplerimizle köylülerimizi buluşturma yönteminin en düzgün yöntem olacağını ortaya koyduk.

Çiftlik sahiplerimiz bu vesileyle kendileri vidanjör aldılar. Vidanjörle dışkılar doğal gübre olarak ekonomiye, doğaya katkı sağlamış olacak. Çiftçilerimizin verimini de artırmış olacağız. İlimizde artık dere kirliliği, çevre kirliliği gibi kavramların da minimize olması yönünde atılan önemli adımlardan bir tanesi."

Kaynak: AA