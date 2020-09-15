Hayvan çiftlikleri ilaçlanıyor
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Hayvan çiftlikleri ilaçlanıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hayvan çiftliklerinde ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hayvan çiftlikleri ilaçlanıyor
15.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:32

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hayvan çiftliklerinde ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Burhaniye Belediyesi karasinek başta olmak uçkun ve haşerelere karşı hayvan çiftliklerini ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahaller başta olmak üzere ilçe genelinde bulunan küçük ve büyük baş hayvan ahırlarını ilaçlayan Burhaniye Belediyesi Sağlık İşlerine bağlı ekipler, halk sağlığıyla alakalı gerekli tüm çalışmaları yapıyor.

Karasinek, Sivrisine ve diğer uçkunların akabinde haşerelere karşı da çalışmalar yapan ilaçlama ekipleri kullandıkları ilaçlarla ahırlardaki hayvanların sağlıklarını düşünüyor. Özel olarak büyük ve küçükbaş hayvanlara zararsız ilaçlar kullanan ekipler, ilçe genelinde başta uçkunlar olmak üzere haşerelere karşı mücadeleye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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