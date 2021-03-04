Hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
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Hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

04.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:53
Hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

İZMİR'in Bergama ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan saman balyaları 8 buçuk saatte güçlükle söndürüldü. Büyük maddi hasarın yaşandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bergama - Çanakkale Karayolu üzerindeki özel bir firmaya ait büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda, bugün saat 03.30 sıralarında, yangın çıktı. Her biri 750 kilogram ağırlığında balyalar halinde tonlarca samanın bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye yangının büyümesi üzerine müdahale için Bergama, Dikili, Aliağa, Menemen, Bayraklı ve Kınık itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAMAN BALYALARI GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜİtfaiye ekipleri saman balyalarına su tutarak müdahale etti. Balyaların bir kısmı da kepçelerle kamyona yüklenip, açık bir alana dökülüp, burada söndürüldü. Bölgenin en büyük hayvan çiftliğinin saman deposundaki yangın, balyaların içten içe yanmasından dolayı ancak 8.5 saatte söndürüldü. Önemli oranda maddi hasarın yaşandığı depoda yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
Hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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