Hayvan çiftliğinin çatısı çöktü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.
Olay, Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. Seyyit Gaffar Özmen'e ait çiftlik yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamadı. Çiftliğin çatısı çöktü. Yaşanan olayda 6 büyükbaş hayvanın yaralandığı öğrenildi.
Çiftlikte büyük madde hasar meydana geldi. - ADIYAMAN