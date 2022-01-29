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Hayvan çiftliğinin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hayvan çiftliğinin çatısı çöktü

Adıyaman'ın Tut ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

Olay, Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. Seyyit Gaffar Özmen'e ait çiftlik yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamadı. Çiftliğin çatısı çöktü. Yaşanan olayda 6 büyükbaş hayvanın yaralandığı öğrenildi.

Çiftlikte büyük madde hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Hayvan çiftliğinin çatısı çöktü

Hayvan çiftliğinin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

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