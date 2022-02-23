HAYVAN ÇİFTLİĞİNE UYUŞTURUCUYA GÖZALTI - Haberler
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HAYVAN ÇİFTLİĞİNE UYUŞTURUCUYA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAHTA, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahta'da bir hayvan çiftliğinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda arama yapılan çiftlikte 1 kilo 980 gram esrar, 1 hassas terazi, 100 gram kenevir tohumu ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ve suç unsurlarına el koyan ekipler, çiftlikte bulunan R.K.'yi gözaltına aldı.

HAYVAN ÇİFTLİĞİNE UYUŞTURUCUYA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Kahta, Güncel, Haberler

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