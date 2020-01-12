Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu
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Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir gayvan çiftliğinde çıkan yangında, bekçinin kaldığı kulübe alev alev yandı.

12.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:33
Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu

'nin ilçesinde bir gayvan çiftliğinde çıkan yangında, bekçinin kaldığı kulübe alev alev yandı.


Yangın 21.00 sıralarında Gölcük Kanpara Mahallesi'nde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlik bulunan ve bekçinin kaldığı öğrenilen kulübede yangın çıktı. Alevleri görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım ekipleri sev edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm kulübeyi saran alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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