Hayvan barınağının 'Şirinler'i
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Hayvan barınağının 'Şirinler'i

24.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:01
Hayvan barınağının 'Şirinler'i

Amasya'da yaşayan Veteriner Hekim Naim Karaoğlu, efsanevi çizgi film kahramanları 'Şirinler'in heykellerinin hurdalığa atıldığını görünce dayanamayıp alıp görev yaptığı hayvan barınağında sergilemeye başladı.

Amasya'da yaşayan Veteriner Hekim Naim Karaoğlu, efsanevi çizgi film kahramanları 'Şirinler'in heykellerinin hurdalığa atıldığını görünce dayanamayıp alıp görev yaptığı hayvan barınağında sergilemeye başladı.

1958 yılında oluşturulan ve başlangıçta çizgi roman olarak hazırlanıp 1981 yılından itibaren önce televizyonlara çizgi film sonrasında da sinema filmi olarak uyarlanmasıyla milyonlarca kişi tarafından izlenen Şirinler'in heykelleri Amasya kent merkezindeki bir pakta uzun yıllar yer aldı.

Daha sonra kaldırılan sevimli heykeller Amasya Belediyesi'nde 25 yıldır veteriner hekim olarak çalışan Naim Karaoğlu'nun dikkatini çekti. 53 yaşındaki Karaoğlu, atıldığı hurdalıktan aldığı sağlam vaziyetteki 3 heykeli görev yaptığı Amasya Belediyesi hayvan barınağında sergilemeye başladı.

Milyonlarca insanın 'Şirinler'i izleyerek büyüdüğünü belirten evli ve bir çocuk babası Karaoğlu, "Şirinler bir dönem herkesin onları seyrederek büyüdüğü, kişilikleri, karakterleri ve duyguları onlardan öğrendiği sevimli kahramanlardı. Hurdalığa atıldığını görünce dikkatimizi çekti. Sağlam olanlarını barınağımıza getirdik. Onları burada yaşatıyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlığına kavuşması amacıyla görevini sürdüren Karaoğlu, 'Şirin Baba', 'Somurtkan Şirin' ve 'Tembel Şirin'in heykellerinin sokak hayvanlarını için barınağa gelenlerin de dikkatini çektiğini sözlerine ekledi. - AMASYA

Hayvan barınağının 'Şirinler'i
Hayvan barınağının 'Şirinler'i
Hayvan barınağının 'Şirinler'i
Hayvan barınağının 'Şirinler'i
Hayvan barınağının 'Şirinler'i
Hayvan barınağının 'Şirinler'i
Hayvan barınağının 'Şirinler'i

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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