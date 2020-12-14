Hayvan barınağına göndermek istediği köpekleri belediye önüne bıraktı
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Hayvan barınağına göndermek istediği köpekleri belediye önüne bıraktı

14.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:17
Hayvan barınağına göndermek istediği köpekleri belediye önüne bıraktı

Aydın'ın Koçarlı içerisinde bir vatandaş tarafından çuval içerisine konularak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na bırakılmak istenen 5 yavru köpeğe Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sahip çıktı.

Aydın'ın Koçarlı içerisinde bir vatandaş tarafından çuval içerisine konularak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na bırakılmak istenen 5 yavru köpeğe Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sahip çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim edilmek istenen yavru köpekler Çuval içerisinde Belediye hizmet binasının kapısına bırakıldı. Belediye binasına giriş yaptığı esnada köpekleri görüp durum hakkında bilgi alan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 5 yavru köpeği sahiplendi. Koçarlı Belediye garajında bakıma alınması talimatı veren Nedim Kaplan aç olan yavruların karınlarını bizzat doyurdu.

Kaplan, "Bakımları ile şahsen ilgileneceğim"

Sabah Belediye binasına giriş yaptığı sırada 5 yavru köpeğin korku ve açlığın etkisiyle bağırdığını ve Personel tarafından sakinleştirilmeye çalıştığını kaydeden Kaplan, " Korku içerisinde bağıran minik dostlarımızı görünce çok üzüldüm. Korkmuş ve aç olan 5 minik yavrunun bakımı için garaja götürülmesi talimatını verdim. Yavrularımızın bakımıyla şahsen ilgileneceğim. Bize Allah'ın emaneti olan bu 5 minik canın belediyemiz garajında en iyi şekilde bakımlarını sağlayacağız" dedi. - AYDIN

Hayvan barınağına göndermek istediği köpekleri belediye önüne bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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