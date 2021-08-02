Hayvan barınağı gibi gazete bayii
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Hayvan barınağı gibi gazete bayii

Hayvan barınağı gibi gazete bayii
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Manyas ilçesinin tek gazete bayii Mehmet Yıldırım, dükkanının önünde her gün onlarca sokak hayvanını besleyip tedavi ediyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin tek gazete bayii Mehmet Yıldırım, dükkanının önünde her gün onlarca sokak hayvanını besleyip tedavi ediyor.

Gazete bayii, sokakta dolaşan birçok hayvanın uğrak yeri oldu. Satın aldığı yemlerle onları doyuran 51 yaşındaki Mehmet Yıldırım, "Gelen sokak hayvanlarını burada beslemeye çalışıyorum, ancak bütçemi zorlamaya başladı. Üzerinde haşere olan veya başka bir rahatsızlığı olan sokak hayvanlarını da veterinerlerin tavsiyesi ile tedavi etmeye çalışıyorum. Her gün onlarca kedi ve köpeği iş yerimin önünde besliyorum. Onlar da zaten bana alıştılar, her gün acıktıklarında geliyorlar. Evimde de kızımın bir tane kedisi var. Zeytin isimli siyah kedim dükkanın içerisinde benden ayrılmıyor. Ben sokak hayvanlarını besleyip tedavi etmekten mutlu oluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Hayvan barınağı gibi gazete bayii
Hayvan barınağı gibi gazete bayii
Hayvan barınağı gibi gazete bayii
Hayvan barınağı gibi gazete bayii

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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