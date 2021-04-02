Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu
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Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu

Kocaeli'de hayvanlara bakmak için evden ayrılan 19 yaşındaki genç, kardeşi tarafından ahırda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kocaeli'de hayvanlara bakmak için evden ayrılan 19 yaşındaki genç, kardeşi tarafından ahırda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için evden çıkan 19 yaşındaki E.D. ahıra gelen kardeşi tarafından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu
Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu
Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu
Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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