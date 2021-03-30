Hayvan Bakım Evleri denetlendi
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Hayvan Bakım Evleri denetlendi

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Hayvan Bakım Evleri denetlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın İl Şube Müdürlüğü tarafından il genelindeki geçici hayvan bakım evleri denetlendi.

Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti
Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın İl Şube Müdürlüğü tarafından il genelindeki geçici hayvan bakım evleri denetlendi.

DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol faaliyetleri dışında geçici hayvan bakım evleri denetimlerini de sürdürüyor. Aydın il genelinde faaliyet gösteren geçici hayvan bakımevlerinde, DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü uzman personeli ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler ile denetlendi. Denetimlerde gözlemlenen olumlu-olumsuz tüm hususlar tutanak ile kayıt altına alınarak, ilgili belediye başkanlıklarına bildirildiği öğrenildi. - AYDIN

Hayvan Bakım Evleri denetlendi
Hayvan Bakım Evleri denetlendi
Hayvan Bakım Evleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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