Hayvan Atığından Yılda 200 Milyon Liralık Enerji ve Gübre Üretilecek

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan biyogaz tesisinde hayvan atığı ile yılda 200 milyon liralık enerji ve gübre üretilecek.

35 bin metrekare alanda geçen yıl kurulan tesiste Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çiftliklerden toplanan günlük 600 ton atık, 2 bin kilovatsaat elektrik, 2 bin kilovat ısı enerjisi ve 70 ton organik gübreye dönüşüyor.

Çevre köylerden 60 kişiye istihdam imkanı sağlanan tesiste sene sonuna kadar yatırımın 4,5 megavata çıkarılması ile hayvan atığından yılda 200 milyon liralık enerji ve gübre üretilmesi planlanıyor.

Değerlendirilebilir hayvansal atıkların biyogaz üretimi amacıyla kullanılmasıyla üretilen enerji ile ülke ekonomisine katkı sağlanırken çevre sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

"10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacağız"

ASKOÇ Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya, AA muhabirine, biyogaz tesisinde 2 megavat gücünde enerji üretildiğini belirterek, yatırımın sene sonuna kadar 4,5 megavata çıkarılacağını söyledi.

"Şu anda 4 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. 4,5 megavata çıktığımızda 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacağız. Bölgenin en büyük gübre tedarikçisi olacağız. Bildiğiniz gibi kimyasal gübreler toprakların organik madde ihtiyacını azaltıyor. Bizim üretmiş olduğumuz gübre topraktaki verimi artırıyor. Aynı zamanda sulama ihtiyacını azaltıyor." diyen Kaya, bunun bölge için önemine değindi.

Kaya, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi sıcaklığın yüksek olduğu illerde tarımsal üretimde sulama ihtiyacının yüksek olduğuna işaret ederek, bu ihtiyacı yaklaşık yüzde 30 azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye'de şu anda kimyasal gübreye yılda 12 milyar dolar ham madde tedarik ettiklerini dile getiren Kaya, "Burada Türkiye'nin gübre ihtiyacının yaklaşık yüzde 1,5 kadarını üreteceğiz. Bu da aynı 200 milyon lira ithalatın azalması demek. Bu Türkiye için önemli bir katma değer. Tüm tesislerimizi devreye aldığımızda Türkiye'nin gübre ihtiyacının yüzde 5'ini üretmiş olacağız. Dolayısıyla bu da 12 milyarın yüzde 5'i kadar kazanç demek." şeklinde konuştu.

"1,5 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek"

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgenin en büyük et entegre tesisinin açılacağını anlatan Kaya, atıktan üretilen ısıyla ile bu tesiste üretime katkı sunacaklarını kaydetti.

"Yaklaşık 1,5 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçeceğiz." ifadesini kullanan Kaya, bunun da 50 bin ağaç dikilmiş etkisi sağlayacağını aktardı.

Kaya, organik gübre fabrikası da kuracaklarını belirterek, yatırım bedeli 150 milyon lira olacak fabrika ile istihdamı 60'tan 100'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Kadri Oyur, 53 hayvansal işletmenin gübre muhafaza kuyularından günlük 600 ton atığın, kurulan tesiste biyogaz ve elektriğe dönüştüğünü söyledi.

Tesisin bölgede olmasının maliyeti düşürdüğünü, çevre temizliğine katkı sağladığını, hayvancılığın daha sağlıklı koşullarda yapılmasına katkı sunduğunu anlatan Oyur, tesiste elde edilen organik gübrenin yeniden tarla tarımında, seracılıkta ve çiçekçilikte fayda sağlayacağını aktardı.

Oyur, tesisin bir model olduğuna işaret ederek, "Atığın bertarafı özelikle işletmeler için büyük bir maliyetti. Yatırımcılar için ciddi anlamda ekonomik getirisi söz konusu." dedi.

Çevre köylerde yaşayanlara iş ve AŞ oldu

Tesiste istihdam imkanı bulanlardan harita teknikeri Mehmet Özçelik, biyogaz tesisinin bu bölgede kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özçelik, "Şu ana kadar hep gurbette çalıştım. Bu tesis ile artık evimin önünde çalışıyorum." diye konuştu.

Tesisin bölge insanı için avantaj olduğunu aktaran Özçelik, "Burası insanlar için ekmek kapısı oldu. Daha önce yakın köylerdeki insanlar gurbete gidip, çalışırlardı. Artık burada çalışıyorlar. Ekmeklerini burada kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA