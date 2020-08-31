Hayvan almaya geldiler dolandırıldılar Kayseri'den Gaziantep'e büyükbaş hayvan almaya gelen vatandaşlar, 5 kişi tarafından dolandırıldı.

Kayseri'den Gaziantep'e büyükbaş hayvan almaya gelen vatandaşlar, 5 kişi tarafından dolandırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 5 kişiyi yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den Gaziantep'e büyükbaş hayvan alımı için gelen vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüpheli şahısları tespit ederek operasyon düzenledi. Çok sayıda suç kayıtları olan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA