HAYTAP'tan Hakkari'ye bir ton mama
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HAYTAP'tan Hakkari'ye bir ton mama

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bir ton kedi ve köpek maması gönderildi.

HAYTAP'tan Hakkari'ye bir ton mama
18.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:00

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bir ton kedi ve köpek maması gönderildi.

Hakkari'de başarılı çalışmalarla gündeme gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini HAYTAP yalnız bırakmadı. Günde onlarca hayvanın tedavi edildiği ve tekrar yaşam alanına geri bırakıldığı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine HAYTAP tarafından hibe olarak gönderilen bir ton mama Hakkari'ye ulaştı. Kedi ve köpek mamalarını teslim alan veteriner ekipleri, HAYTAP yetkililerine duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, her zaman yanı başlarında olan ve kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan HAYTAP yetkililerine minnettar olduklarını belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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