HAYTAP'dan Başkan Gürün'e ziyaret ve teşekkür

15.10.2019 15:26

HAYTAP 13.Ulusal Temsilciler Toplantısı için Muğla'ya farklı şehirlerden gelen HAYTAP temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti ve gezdikleri Geçici Hayvan Bakımevi için Başkan Gürün'e teşekkür etti.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen HAYTAP 13. Ulusal Temsilciler Toplantısı'ndan sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret eden HAYTAP üyeleri Muğla'daki tüm barınakları gezdiklerini ve incelediklerini, Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'ya kazandırdığı barınağın Türkiye'nin sayılı barınakları arasında olduğunu söylediler ve Başkan Gürün'e can dostlara verdiği önem için teşekkür ettiler.



İstanbul, Eskişehir, Van, Osmaniye, Hakkari'den gelen HAYTAP temsilcilerine ziyaretleri için teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yerel yönetimler olarak yaşadıkları şehirde tüm canlılar için en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını, Muğla'ya kazandırdıkları Geçici Hayvan Bakımevi'nin tamamen can dostlar düşünülerek dizayn edildiğini ve kendileri için en özel yatırımlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Gürün; "HAYTAP yaptığı çalışmalarla can dostlarımız için farkındalık oluşturan, eğitimler veren çok aktif bir federasyon. Farklı şehirlerden gelen temsilcilerle güzel Bodrumumuzda 13.Ulusal Temsilciler toplantılarını gerçekleştirdiler. Muğla'mızda can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden, çok beğenen federasyon üyelerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok ilinde barınakları ziyaret eden üyelerin fikirleri bizler için çok değerli. Onların da görüşlerini alarak can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz tesisimize daha neler yapabilirizi ekiplerimiz çalışacak. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla'mızda örnek projeleri hayata geçirmeye, bu güzel şehre değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA