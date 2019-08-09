Hayrullah Kubba, Kurban Bayramını kutladı
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.
Kubba; "Milli ve Dini Bayramlar bizi biz yapan ortak değerlerimizdir. Dini ve Milli Bayramlar sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır. Ne mutlu ki; Kurban Bayramı'nı bir kez daha hep beraber karşılamanın sevincini yaşamaktayız. Yoksullara el uzatıldığı; ekmeğin, sofraların paylaşıldığı; gönüllerin tamir edildiğini bu bayram bir kez daha birlik ve beraberliğimizin; dayanışmamızın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacağız. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Aile büyüklerinin ziyaret edildiği; çocukların mutlu olduğu; hastaların, yoksulların, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemin, sağlık çalışanlarının, Gaziantep halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kestiğiniz kurbanların ve gönülden ettiğiniz dualar kabul olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP