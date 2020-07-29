Hayrullah Kubba'dan Kurban Bayramı mesajı Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Genel Direktör Hayrullah Kubba, "Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da pekiştiği, sevginin, şefkatin arttığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu toplum olarak yaşıyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın bulunduğu bu zor dönem içerisinde en çok ihtiyacımız olan unsur, sevgi, barış ve dayanışma. Toplumları birbirine yakınlaştıracak, medeniyetleri kaynaştıracak, ön yargıları kıracak, mesafeleri giderecek, bir atmosfere insanlığın bugün, her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Çocukluğumuzdaki güzel bayramlarımızı şimdinin büyükleri olarak küçüklerimizle tekrar yaşamak için Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak özverili bir şekilde çalışıyoruz. Uzak-yakın tüm yakınlarımızla tekrar bir araya gelebilmek, onlarla aynı bayram sofrasını paylaşmak, kısaca insan olmanın verdiği hoşgörü ikliminde bir arada, daha güzel yarınlara kavuşacağız. Ülke olarak da birlik ve dayanışma ruhunu her daim yaşamaktayız. Bütün bunları içerisinde barındıran bayramlarımız milli birlik ve beraberliğimizin adeta sembolü niteliğindedir. Bu bağlamda; Allah katında kurbanlarımızın kabul olmasını diliyor ve bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemin, sağlık çalışanlarının, Gaziantep halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA