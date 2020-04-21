Hayrullah Kubba'dan 23 Nisan mesajı
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Medical Park, Gaziantep, 23 Nisan, Güncel

Hayrullah Kubba'dan 23 Nisan mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayımladığı mesaj ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

21.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:34
Hayrullah Kubba'dan 23 Nisan mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayımladığı mesaj ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Hastane Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba mesajında yeni, tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede devletin ve milletin yanında yer aldıklarını belirten Kubba, süreçte sağlık çalışanları ile durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Medical Park Hastaneler Grubu'nun sağlık altyapısı, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları olarak oldukça iyi bir durumdadır ve bu süreçte sağlık çalışanlarımız ile durmaksızın çalışıyoruz" diyen Kubba, "Medical Park Gaziantep Hastanesi 30 bin metrekarelik alanda, 37 ihtisas dalında, 80'i Uzman ve Akademik olmak üzere, 820 çalışanı ile A sınıfı bir sağlık kuruluşudur. Korona virüs salgını nedeniyle, sağlık personelimizin iş yükü arttığı gibi salgın riski de üst seviyededir" ifadelerini kullandı.

Millet ile birlikte sürecin atlatılacağını anlatan Kubba, "Sağlık alt yapımızın gücü ve hastanemize duyulan güven ile korona virüse karşı mücadelede bu süreci de milletimizle birlikte örnek bir biçimde atlatacağız. Hiçbir salgın kalıcı değildir. Ülkemizin yaşadığı mücadeleler ilgili tarihimiz çok sayıda örnekle doludur. 23 Nisan 1920 ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde çözemeyeceğimiz hiç bir problem, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu bağlamda 23 Nisan, geleceğimizin teminatı olan, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımıza ait tek bayramdır. Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan'ın bu açıdan da önemi büyüktür. Varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın, geleceğe güvenle bakan nesiller olarak yetişmeleri, milletimize faydalı ve geleceğimizin teminatı olmaları için, Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak tüm gücümüzle çalışmaktayız" ifadelerine de yer verdi.

Çocukların milletin temeli olduğunun altını çizen Kubba'nın mesajında, "Çocuklarımızın refahı ve sağlığı için Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak, Çocuklarımız için, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzün yanında Çocuk Cerrahisi, Çocuk Hematolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Endokrinolojisi gibi branşlarda -alanında özel- branşlarımızla bu ülkenin geleceği çocuklarımıza yatırım yapıyoruz çünkü vatanı korumak çocukları korumak ile başlar. Onların sağlıklı ve mutlu olmaları bizim temel gayelerimizden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm dünya çocuklarına sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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