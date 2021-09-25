Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

Kayserispor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu Hayrullah Erkip, İstanbul ekibi Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kayserispor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu Hayrullah Erkip, İstanbul ekibi Beşiktaş'a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Hayrullah Erkip, Beşiktaş ile anlaştı. 9 yıldır sarı-kırmızılı forma ile birçok kategoride forma giyen Hayrullah, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlı formayı giyen Hayrullah ilerleyen günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Yeni bir kariyer başlangıcı için heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncusu Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" dedi. - KAYSERİ

Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ajax maçı öncesi tablo çok ağır! İşte Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 14 futbolcu

Ajax maçı öncesi tablo çok ağır! İşte Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 14 futbolcu

 Serdar Ortaç'a ünlü oyuncu Zafer Algöz'den sert tepki! Beşiktaş taraftarından beğeni yağdı

Serdar Ortaç'a ünlü oyuncu Zafer Algöz'den sert tepki! Beşiktaş taraftarından beğeni yağdı

 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Hulusi Akar Mehmet Nuri Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Kerem Kamışlı Burak Yamantürk
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayrullah Erkip, Beşiktaş'ta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:57:12. #1.17#