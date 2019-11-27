Hayri Türkyılmaz: "Büyükşehir Mudanya'nın kangren sorunlarını çözmeli"

27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:29

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan ana arterlerde görevini yapmadığını, Mudanyalıların ihtiyacına yanıt vermediğini öne sürerek, "Büyükşehir artık vaat etmeyi bırakıp, kangren olmuş sorunları çözmeli" dedi.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların taleplerini karşılamadığını iddia etti.



Ana arterlerde bakım ve onarım talep eden Mudanyalıların dilekçelerini Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Mudanyalılardan sürekli ana arterlerdeki yol ve kaldırımlarla ilgili talepler alıyor, sorumlusu Büyükşehir Belediyesi'ne iletiyoruz. Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yapılması gereken tretuvar çalışmaları, Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu yolu güzergahı, Deniz ve Şehit Hakan Tamaç Caddesi, Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi Marmarabirlik deposu çevresi, Mustafakemalpaşa caddesi, İpekyayla, Dedeköy, Altıntaş, Çepni, Burgaz ve diğer mahallelerdeki bakım onarım taleplerine ilişkin gönderilen dilekçelerin gereği yapılmamıştır. Üstelik hizmet talep edilen bölgenin Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kaldığı, bu nedenle çalışmaların kendileri tarafından yapılacağını beyan etmelerine rağmen tek bir çivi çakılmış değil. Mudanya'da gerçekten hizmet yapanın kim olduğunu bütün hemşehrilerim biliyor. Büyükşehir iş değil, engel üretiyor. Büyükşehir Nasıl ki Karacabey'de Orhaneli ve İnegöl'de sorumluluk alanında hizmet etmekle yükümlü ise, Mudanya'da da kendisini bekleyen, halının altına süpürülerek, görmezden gelinen görevleri vardır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA