Hayri EROĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Sungurbeyli köyü sakinlerinden Günay EROĞLU'nun eşi Veysel, Ayşegül ve Köksal EROĞLU'nun babaları Nizam, Mustafa, Ziya Merhum Salih ve Kadir EROĞLU'nun kardeşleri Hayri EROĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Veysel EROĞLU: 0537 495 69 79

24 Kasım 2021, Çarşamba

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