Hayri Doğan Caddesi yenileniyor
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Hayri Doğan Caddesi yenileniyor

Hayri Doğan Caddesi yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi ekipleri, Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Alanya Belediyesi ekipleri, Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde ağaçlandırma ve peyzaj çalışması başlattı. Çarşamba, Cikcilli ve Oba Mahallesi'ne hizmet veren caddenin asfaltı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Alanya Metro Market kuzeyinden Cikcilli, Oba güzergahında Çarşamba Caddesi'ne bağlanan Hayri Doğan Caddesi bölgenin önemli ulaşım arterlerinden birisini oluşturuyor. - ANTALYA

Hayri Doğan Caddesi yenileniyor
Hayri Doğan Caddesi yenileniyor
Hayri Doğan Caddesi yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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