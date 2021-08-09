Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada

Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir ayakkabı mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, görenleri hayrete düşürdü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir ayakkabı mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, görenleri hayrete düşürdü. Mağazasına gelerek üç terliğinin çalındığını fark ettiğini belirten işletme sahibi, terlikleri alarak olay yerinden ayrılan şahsın rahatlığını görünce gözlerine inanamadı.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerine bulunan bir ayakkabı mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağaza işletmecisi Serap Borozan, kısa süreliğine dükkanından ayrıldı. Döndüğünde terlik standında üç terliğinin eksildiğini fark etti. Yan dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Serap Borozan, görüntülerde bir kişinin dükkanı kontrol ettikten sonra üç terliği alıp ayrıldığını fark etti. Borozan, görüntülerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Yaşanan hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü.

"Çalmış olması çok zoruma gitti"

"Dükkandan iki dakikalığına ayrıldım. Geri geldiğimde terliklerin çalındığını fark ettim" diyen Serap Borozan, "Daha sonra yan dükkanda kamera kayıtlarına baktık. Burada şahıs kendi numaralarını ayarlıyor. Geri dönüşte üç terliği alıp gidiyor. Bunun üzerine karakola gittim. Şikayette bulundum. Çalmış olması çok zoruma gitti. İsteseydi emin ol ki verirdim. İnşallah, bir tanıdığı görür, bu rezilliği yaşar diyorum" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde; üç kişinin ilk etapta dükkanın önünden geçtiği, ardından dönüşte dükkanın kapalı olduğunu fark edince yan tarafındaki dükkana girip olay yerinden ayrıldığı ve sonrasında aralarından bir kişinin dükkana tekrar gelip önündeki stanttan belirlediği üç terliği alıp olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor. - SAKARYA

Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada
Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada
Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada
Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada
Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada
Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Deniz Akkaya Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayrete düşüren terlik hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 23:26:11. #1.15#

title