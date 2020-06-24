Hayrete düşüren görüntü... Akülü motosiklete tam 10 kişi bindirdi
Hayrete düşüren görüntü.
24.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:27
Hayrete düşüren görüntü... Akülü motosiklete tam 10 kişi bindirdi
-10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi
KİLİS - Kilis'te "tuk tuk" diye tabir edilen akülü motosiklete 10 kişi binerek, sosyal mesafeyi hiçe sayıldı.
Kilis'te Çevreyolu üzerinde çocuklar ile birlikte 10 kişinin bindiği motosikletteki vatandaşların trafikte seyir etmeleri dikkat çekti. Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında anayolda seyir eden 10 kişinin bindiği motosiklettekiler sosyal mesafeyi hiçe saydı. Tuk tuk" tabir edilen akülü motosiklete binen aile yolda durarak, motosikletin önünde oturan 4 kişiden birinin arka tarafa geçmesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA