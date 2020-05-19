Hayreddin Tokadi Yurdu'nda kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu
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Hayreddin Tokadi Yurdu'nda kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu

Yurttan detaylar Vatandaşların İstiklal marşını okuması BOLU - Yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.

Hayreddin Tokadi Yurdu'nda kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu
19.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:03

Yurttan detaylar

Vatandaşların İstiklal marşını okuması BOLU - Yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi'nde araç konvoyu düzenlendi.

BOLVOS Derneği, Bol-Off Derneği ve motosiklet gruplarının da katılım sağladığı konvoy, kentte tur attıktan sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'na geldi.

Araçların geçtiği sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik ederek alkış tuttu.

Atatürk Orman Parkı'nda saat 19.19'u gösterdiğinde konvoya katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı çalındı.

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ve sporcuları ile milli sporcular, törende açılan dev Türk bayrağının tarafında İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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