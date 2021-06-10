Hayrat Vakfı Yaz Okulu 21 Haziran'da başlayacak

Hayrat Vakfınca öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatı, iman dersleri, Osmanlı Türkçesi ve temel ilmihal derslerini öğretmek amacıyla kurulan Yaz Okulu 21 Haziran'da çevrim içi ortamda başlayacak.

Hayrat Vakfınca öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatı, iman dersleri, Osmanlı Türkçesi ve temel ilmihal derslerini öğretmek amacıyla kurulan Yaz Okulu 21 Haziran'da çevrim içi ortamda başlayacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine hitap eden ve her seviyeye göre hazırlanan yaz okulu dersleri ücretsiz verilecek.

4-14 Haziran arasında kayıtların yapılacağı yaz okulu, 16 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir