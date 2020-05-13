Hayrat Vakfı, Tel Abyad'da her gün 500 kişiye iftar veriyor Hayrat Vakfı, Türkiye'deki hayırseverlerin katkılarıyla her gün Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar veriyor.

Hayrat Vakfı, Türkiye'deki hayırseverlerin katkılarıyla her gün Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar veriyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile organize çalışan sivil toplum kuruluşlarından Hayrat Vakfı, hayırseverlerin bağışlarıyla Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendiriyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgal ve baskısından kurtarılan Tel Abyad, Türkiye'den ve Suriye'nin başka bölgelerinden gelen Suriyelilere de ev sahipliği yapıyor.

Huzur ve güven ortamının hakim olduğu topraklarına yeniden dönen ancak işsiz ve evsiz kalan mazlum halk, Türkiye'nin ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yaşama tutunuyor.

Bu kapsamda Hayrat Vakfı, Tel Abyad'da kurduğu aşevi ile ramazan boyunca 500 aileye iftarlık yemek dağıtıyor.

Kendilerine tahsis edilen bir binada yemek üretimini yapan vakıf gönüllüleri, özenle hazırladıkları yemekleri ayrı ayrı ambalajlayarak ihtiyaç sahiplerinin yaşadıkları yerlere tek tek ulaştırıyor.

Taze hazırladıkları günlük yemeklerin yanında tatlı, yaş sebze meyve, ayran, su ve ekmekten oluşan paketleri araçlarına yükleyen gönüllüler, çoğunluğu çadırlarda veya terk edilmiş binalarda yaşayan halkın sofralarını şenlendiriyor.

Vakıf, hayırseverlerin bağışlarıyla yürüttüğü "Huzur Sofrası" projesi kapsamında İdlib'de 1000, Azez ve Cerablus'da da günde 500'er kişilik iftarlık dağıtıyor.

Kaynak: AA