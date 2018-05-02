Hayrat Vakfı'dan Öğrencilere Hediye Kur'an-ı Kerim

Hayrat Vakfı Batman Koordinatörlüğü, öğrencilere dağıtılmak üzere ilkokul ve ortaokullara Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Vakıf Koordinatörü Abdullah Temiz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde Kur'an-ı Kerim ve Elifba kitabı dağıttıklarını belirtti.

Temiz, şunları kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kullanmış olduğu 'dindar bir nesil yetiştirme' sözünden yola çıkarak böylesine hayırlı bir işe başladık. Dindar bir neslin yetişmesinde bizim de katkımız olsun. Bu noktadan hareketle öğrencilere dağıtılmak üzere okullara 50'şer Kur'an-ı Kerim ve Elifba kitabı hediye ettik."