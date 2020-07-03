Hayrat İnsani Yardım Derneği Senegal'de 90 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıttı
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Hayrat İnsani Yardım Derneği Senegal'de 90 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıttı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında Senegal'de 90 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıttı.

03.07.2020 01:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 02:06

Hayrat İnsani Yardım Derneği, "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında Senegal'de 90 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Başkent Dakar'in Pikine semtinde belediye binasında düzenlenen törenle 97 bin 200 Kur'an-ı Kerim, Elifba ve Yasin cuzü, başta medrese talebeleri olmak üzere Senegallilere dağıtıldı.

Törene katılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Kur'an'ı Kerim'de buyrulduğu üzere "müminlerin kardeş" olduğunu hatırlattı.

Senegal ve Türkiye halklarının Müslüman olmalarına rağmen birbirlerini iyi tanımadıklarını belirten Kavas, bunun iki ülke arasında öğrenci değişim programlarının kuracağı köprüyle sağlanabileceğini kaydetti.

Kavas, ortak İslam paydasında buluşanların aralarında marifet kurması ve asırlar öncesine dayanan irtibatlarını yeniden geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Senegal Temsilcisi Sabahaddin Karagöz, Müslümanların din kardeşleriyle bağlarını koparmasıyla bugün dünyanın bazı bölgelerinde milyonlarca Müslümanın Kur'an-ı Kerim ile hiç karşılaşmadığına dikkati çekti.

Karagöz, derneğin imkanı olmayanlara Kur'an-ı Kerim ulaştırmak için 3 yıl önce "Dünya Kur'an okuyor" adıyla bir kampanya başlattığını hatırlattı.

Kampanya kapsamında en az 1 milyon Kur'an-ı Kerim'i ihtiyacı olan Müslümanlara ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Karagöz, "Senegal'de dağıttığımız 97 bin 200 Kur'an-ı Kerim, Elifba ve Yasin cuzüyle kampanyamızda 300 bini geçmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Senegal, Kur'an Öğreticileri Meclisi Başkanı Ahmed Tdjani Talla da Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşlarının Senegal'de ve Afrika'da dini ve sosyal alanlarda yardım faaliyetlerinde bulunarak, İslam kardeşliğini yeniden inşa ettiklerini dile getirdi.

Özellikle ilim alanında bu tür desteklere ciddi ihtiyaç olduğunu belirten Talla, Afrika'daki kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı kendilerine görev bilen sivil toplum kuruluşlarına gönülden teşekkür etti.

Derneğin basımını yaptığı, Hüsrev hatlı tevafuklu Kur'an-ı Kerim nüshaları, Kur'anda geçen 2806 adet "Allah" lafzı bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesiyle biliniyor.

Kur'anın 604 sayfasının çoğunda mükerrer olarak geçen "Allah" lafızları, her sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk ediyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Senegal'de 90 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıttı

Kaynak: AA

Manşet

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