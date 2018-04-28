Hayranlarının Yoğun İlgisiyle Karşılaşan Aleyna Tilki, AVM'de Esir Kaldı
Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren genç şarkıcı Aleyna Tilki, alışveriş için gittiği AVM'de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca zor anlar yaşadı.
Şarkıcı Aleyna Tilki, konser öncesi alışveriş için gittiği bir AVM'de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
VİDEOLAR ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Şimdilerde yoğun bir konser maratonunda olan Aleyna Tilki, alışveriş için gittiği bir AVM'de hayranlarıyla birlikte selfie yaptı ve çektiği kısa videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
"AVM'DE ESİR KALDIM"
Genç şarkıcı, hayranlarının ilgisine karşılıksız kalmayınca tüm işlerini bırakmak zorunda kaldı. Fotoğraf ve imza isteklerini reddetmeyen Aleyna, o anlardan yaptığı paylaşıma, "AVM'de esir kaldım' şeklinde esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.
YORUMLAR (48)
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bence bu kız çok yetenekiCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Ey kurban oldugum rabbim Bunun bile hayrani var.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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YAZIK Kİ NE YAZIK KIZA DEĞİL HAYRANLARINA ACIYORUM MİĞDEM BULANDICevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Şimdiden bu kadar pirim yaptınız yazık bu bebegeCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bu kadar aptal insan var iste!!!! kim ki bu onu anlamis degilim!!! sanat mi yapiyor ki bu!!!??Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır