Hayranları Hadise'yi tanıyamadı

Daha önce makyaj yapmadığını açıklayan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'dan 13 milyon takipçiye ulaştı. Şarkıcı, paylaştığı karede farklı görünüm çizdi. İşte detaylar...

İş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayan Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, yayınladığı kareye, "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" diye yazdı.

Hadise'nin imajı dikkat çekti. Şarkıcıya hayranları, "Farklı bir Hadise olmuş" gibi mesajlar gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin