Hayranları Hadise'yi tanıyamadı
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Hayranları Hadise'yi tanıyamadı

Hayranları Hadise'yi tanıyamadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Daha önce makyaj yapmadığını açıklayan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'dan 13 milyon takipçiye ulaştı. Şarkıcı, paylaştığı karede farklı görünüm çizdi. İşte detaylar...

İş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayan Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, yayınladığı kareye, "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" diye yazdı.

Hadise'nin imajı dikkat çekti. Şarkıcıya hayranları, "Farklı bir Hadise olmuş" gibi mesajlar gönderdi.

Hayranları Hadise'yi tanıyamadı
Hayranları Hadise'yi tanıyamadı

Kaynak: Snob Magazin

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