Mardin'de jandarmadan lise öğrencisine sürpriz doğum günü

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'de Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Gazi Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sosin Turan'a sürpriz doğum günü yaptı.

Nusaybin ilçesinde Gazi Anadolu Lisesinde okuyan Turan, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolaysıyla İlçe Jandarma Komutanlığına, jandarmaya duyduğu hayranlığı belirten kutlama mektubu ve camdan yaptığı bir çerçeve gönderdi.

Mektubu alan jandarma personeli, okul ile irtibata geçerek Turan'ı okulunda ziyaret etmek istedi.

Turan'ın doğum günü olduğu öğrenilmesi üzerine jandarma personeli, hazırladıkları doğum günü pastası ile okula gelerek Turan'a sürpriz yaptı.

Jandarmanın sürprizi karşısında önce şaşıran sonra da mutlu olan Sosin Turan, doğum gününü öğretmenleri, jandarma personeli ve sınıf arkadaşlarıyla kutladı.