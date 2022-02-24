Hayrabolu yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrabolu yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hayrabolu yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ Hayrabolu yolu üzerinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Hayrabolu yolu üzerinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde meydana geldi. Malkara istikametine seyir halinde olan 59 LY 520 plakalı otomobil sürücüsü Feridun D. Yağan yağmurdan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralıya kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hayrabolu, Tekirdağ, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title