Hayrabolu Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayrabolu Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı

10.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:10
Hayrabolu Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı

Hayrabolu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Hayrabolu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Mehmet Çıkrıkçılı'ğının yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim raporları, bilanço, gelir-gider tabloları okundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurula, Belediye Başkanı Osman İnan, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayrabolu Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:23:39. #1.16#
title