Hayrabolu Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı

Hayrabolu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Mehmet Çıkrıkçılı'ğının yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim raporları, bilanço, gelir-gider tabloları okundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurula, Belediye Başkanı Osman İnan, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara