Hayrabolu SYDV yardımları Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 300 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 300 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, haziran ayında bin 300 ihtiyaç sahibine, 607 bin 268 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, aile, katılım payı ve muhtaç asker ailesi olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA