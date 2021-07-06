Hayrabolu SYDV haziranda bin 30 kişiye yardım yaptı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 30 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 30 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, haziran ayında bin 30 ihtiyaç sahibine, 589 bin 813 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara