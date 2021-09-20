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Hayrabolu SYDV'den kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hayrabolu SYDV'den kömür yardımı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Hayrabolu Kaymakamı ve SYDV Başkanı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hayrabolu SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacağını ifade eden Sülün, "Kömür sahasına gelen kömürleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

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Haber: Hayrabolu SYDV'den kömür yardımı - Haberler
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