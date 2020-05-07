Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi bin 690 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi bin 690 kişiye yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında bin 690 ihtiyaç sahibine 118 bin 780 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, aile ve gıda yardımı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA