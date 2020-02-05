Hayrabolu SYDV'den 358 kişiye yardım
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 358 vatandaşa yardım yapıldı.
05.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:54
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 358 vatandaşa yardım yapıldı.
Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ocak ayında 358 ihtiyaç sahibine, 39 bin 657 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA