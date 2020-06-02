Hayrabolu SYDV bin 917 kişiye yardımda bulundu Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bin 917 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bin 917 kişiye yardım yapıldı. Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayında bin 917 ihtiyaç sahibine 194 bin 906 lira yardımda bulunulduğunu belirtti. Yardımların eğitim, sağlık, aile ve gıda yardımı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. Kaynak: AA