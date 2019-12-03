Hayrabolu SYDV 374 kişiye yardım etti
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Hayrabolu SYDV 374 kişiye yardım etti

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 374 vatandaşa yardım yapıldı.

03.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:30
Hayrabolu SYDV 374 kişiye yardım etti

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 374 vatandaşa yardım yapıldı.


Hayrabolu Kaymakamı Mehmet , yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında 374 ihtiyaç sahibine, 40 bin 889 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.


Yardımların aile, yangın ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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