Hayrabolu SYDV 332 kişiye yardım etti
Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 332 vatandaşa yardım yapıldı.
02.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:54
Hayrabolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 332 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında 332 ihtiyaç sahibine, 40 bin 014 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların aile, eğitim, sağlık ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA