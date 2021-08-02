Hayrabolu SYDV 2 bin 758 kişiye yardımda bulundu

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2 bin 758 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2 bin 758 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, temmuz ayında 2 bin 758 ihtiyaç sahibine, 766 bin 793 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, gıda, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara