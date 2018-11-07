Hayrabolu Osb'den 2 Bin Kişiye İstihdam Hedefi

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ethem Çetin, OSB'ye yapılacak yeni yatırımlarla gelecek yıl istihdamın 2 bin kişiye ulaşmasını amaçladıklarını belirtti.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'deki arsaların tamamına yakınının satışlarının yapıldığını ve faaliyete geçecek fabrikalarla birlikte istihdamın artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Hayrabolu OSB'nin 105 hektar alanda kurulu olduğunu, 53 sanayi arsası bulunduğunu ve bunlardan 52'sinin tahsisinin yapıldığını dile getiren Çetin, 27 fabrikanın faaliyette olduğunu ve buralarda yaklaşık bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. Çetin, gelecek yıl için hedeflerinin 2 bin kişiye iş olanağı sağlamak olduğunu kaydetti.

Hayrabolu OSB'ye talebin yüksek olmasının da sevindirici olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:



"OSB'deki fabrika inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. OSB'ye yapılacak yeni yatırımlar sayesinde istihdamda büyük artış olacağına inanıyoruz. Şu anda 25 fabrikanın inşaatı devam ediyor ve inşaatların tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin yıllar itibarıyla gelişmesi hem Hayrabolu halkının, hem de ülkenin refahının bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. OSB küçük ve orta ölçekli sanayi olup, genişlemeyle ilgili olarak da bakanlıkla gerekli çalışmalar devam ediyor. Genişlememizle birlikte daha büyük işletmelerin Organize Sanayi Bölgemizde üretim yaparak ülke ekonomimize ve Hayrabolu'ya katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Böylece dışarıya göç etmiş insanlarımızı yeniden kazanacağız ve yerli halkın bu işletmelerde üretime ve ülke ekonomisine katkıda bulunması yönünde çalışmalara devam ediyoruz."