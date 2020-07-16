Hayrabolu Müftüsü Karakaya, görevine başladı
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Hayrabolu Müftüsü Karakaya, görevine başladı

Hayrabolu İlçe Müftülüğüne atanan Ramazan Karakaya, göreve başladı.

Hayrabolu Müftüsü Karakaya, görevine başladı
16.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:24

Hayrabolu İlçe Müftülüğüne atanan Ramazan Karakaya, göreve başladı.

Müftü Karakaya, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Müftülük olarak kapılarını herkese açık tutarak, halkla gönül köprüsü kurmanın esas amaçları olduğunu ifade eden Karakaya, "Hayrabolu İlçe Müftülüğümüz başarılı çalışmalarıyla ve ekibi ile güzel hizmetlere imza atmaktadır. Bizler de ekibimizle başarı seviyesini daha da yükseltmek gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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