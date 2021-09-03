HAYRABOLU İLÇESİNDE 12 KİLOMETRELİK SATHİ KAPLAMA HİZMETİ
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HAYRABOLU İLÇESİNDE 12 KİLOMETRELİK SATHİ KAPLAMA HİZMETİ

HAYRABOLU İLÇESİNDE 12 KİLOMETRELİK SATHİ KAPLAMA HİZMETİ
Habermetre - Haberler | Toplum

İl genelinde yol yapım hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı, Cambazdere, Yörükler, Fahrioğlu ve Kemaller mahallelerinin bağlantı yollarında başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

İl genelinde yol yapım hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı, Cambazdere, Yörükler, Fahrioğlu ve Kemaller mahallelerinin bağlantı yollarında başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bahse konu mahallelerde toplamda 72 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. 6 metre genişliğe ve 12 metre uzunluğa sahip yol, ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda trafiğe uygun hale getirildi.

"Kapsamlı Bir Yol Yapım Hamlesi Başlattık"

2021 yılının ilk 8 ayında yol yapım çalışmalarında büyük mesafe kat ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde kapsamlı bir yol yapım hamlesi başlattık ve bu doğrultuda 11 ilçemizde de önemli yolların yapımını tamamladık. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın rahat ve güvenli ulaşım yapabilmeleri amacıyla bu çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Yapımını tamamladığımız yolların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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