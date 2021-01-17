Hayrabolu Göleti "kış güzelliği" ile dikkati çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hayrabolu Göleti "kış güzelliği" ile dikkati çekiyor

17.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:44

Tekirdağ'da bulunan "Hayrabolu Göleti" kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Tekirdağ'da bulunan "Hayrabolu Göleti" kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Vatandaşların yaz aylarında ziyaret ederek çevresinde zaman geçirdiği gölet, karın yağmasıyla beyaza büründü.

İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet, kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hayrabolu'da yaşayan Cengiz Çakmaz, göletin kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Hayrabolu Göleti 'kış güzelliği' ile dikkati çekiyor
Hayrabolu Göleti 'kış güzelliği' ile dikkati çekiyor
Hayrabolu Göleti 'kış güzelliği' ile dikkati çekiyor
Hayrabolu Göleti 'kış güzelliği' ile dikkati çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Şener Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayrabolu Göleti "kış güzelliği" ile dikkati çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 16:44:48. #1.14#
title