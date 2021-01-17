Hayrabolu Göleti "kış güzelliği" ile dikkati çekiyor
17.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:44
Tekirdağ'da bulunan "Hayrabolu Göleti" kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Tekirdağ'da bulunan "Hayrabolu Göleti" kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Vatandaşların yaz aylarında ziyaret ederek çevresinde zaman geçirdiği gölet, karın yağmasıyla beyaza büründü.
İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet, kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Hayrabolu'da yaşayan Cengiz Çakmaz, göletin kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara