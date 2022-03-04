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Hayrabolu'dan kısa kısa

AA, Sedat Kara - Güncel
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Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hayrabolu ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, siren çaldığında derste olan öğrenciler elleri başında okuldan tahliye edilip, açık alanda toplandı.

Kaymakam Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, okulun bahçesinde tatbikatı izledi.

Tatbikatta, itfaiye ve UMKE ekipleri hazır bulundu.

SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 18 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, şubat ayında bin 18 ihtiyaç sahibine bir milyon 755 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların asker, aile, eğitim, sağlık ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sedat Kara - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hüseyin Korkmaz, Hayrabolu, Hisarcık, Güncel, Haberler

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