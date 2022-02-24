Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediyesi ilçedeki okullara maske dağıttı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine salgın sürecinin başından buyana belediye olarak ilçede çok disiplinli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İlçede bulunan tüm okullara maske desteğinde bulunduklarını ifade eden İnan, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Belediye olarak okullarımıza maske desteğinde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Model makinecilik kursu açıldı

Hayrabolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümce model makinecilik kursu açıldı.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile vatandaşlara yönelik meslek edinme kursları açtıklarını söyledi.

Kursun yaklaşık 60 saat süreceğini belirten İnan, "Bir kişi dahi olsa istihdama katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor. Ücretsiz kursa katılan kursiyerler, dikiş dikmenin yanında makine bakım ve onarımını da öğreniyor." dedi.