Hayrabolu'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrabolu'dan kısa kısa

AA, Sedat Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediyesi ilçedeki okullara maske dağıttı.

Hayrabolu Belediyesi ilçedeki okullara maske dağıttı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine salgın sürecinin başından buyana belediye olarak ilçede çok disiplinli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İlçede bulunan tüm okullara maske desteğinde bulunduklarını ifade eden İnan, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Belediye olarak okullarımıza maske desteğinde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Model makinecilik kursu açıldı

Hayrabolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümce model makinecilik kursu açıldı.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile vatandaşlara yönelik meslek edinme kursları açtıklarını söyledi.

Kursun yaklaşık 60 saat süreceğini belirten İnan, "Bir kişi dahi olsa istihdama katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor. Ücretsiz kursa katılan kursiyerler, dikiş dikmenin yanında makine bakım ve onarımını da öğreniyor." dedi.

AA / Sedat Kara - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Amelia Hamlin, Osman İnan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title